اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 04:04 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ كوت ديفوار بعيدها القومي.. والإكوادور بـ"يوم الاستقلال"

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 03:35 م
الرئيس السيسي يهنئ كوت ديفوار بعيدها القومي.. والإكوادور بـ"يوم الاستقلال" الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.


وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري إلى سفارة كوت ديفوار بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس جييرمو لاسو ميدوزا رئيس جمهورية الإكوادور؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة جمهورية الإكوادور بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كوت ديفوار

الإكوادور



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