اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 09:56 م
أكرم القصاص
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الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 09:01 م
الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، الثلاثاء، بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (ناتو).


وقال الرئيس الأمريكي -في كلمة حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية- إننا نتخذ اليوم خطوة أخرى مهمة لضم السويد وفنلندا إلى الناتو، وإن الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن التزامها بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف الناتو.


وشدد على ضرورة "اليقظة إزاء أي تهديدات" تواجه الحلف أو أي "اعتدءات"، لافتا إلى أن باب الناتو لا يزال مفتوحا في وجه الدول الأوروبية التي تستجيب للشروط.


وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحلف الأطلسي وسنكتب مع شركائنا وحلفائنا المستقبل الذي نريد أن نراه، وأوضح أن الناتو كان أساسا للأمن في العالم على امتداد عقود.


وتابع: "إنه من المهم الآن ردع التهديدات قبل أن تضر بشعبنا وحلفائنا ومصالحنا"، مشيراً إلى أن هذا يوضح كيفية موجهة الحلف لعدم الاستقرار والاعتداء". 


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