الجندوفلى الإسكندرانى تسالى الصيف.. أقدم شيف فى أبوقير يكشف طريقة طهيه الأصلية

الإسكندرية أسماء على بدر

يعتبر الجندوفلى الإسكندرانى من أشهى الاكلات التى يفضلها أهالى الإسكندرية فى فصل الصيف وتعتبر من التسالى ومنهم من يتناولها كوجبه أساسية فى الصيف، أجرى اليوم السابع" جولة فى سوق أبوقير القديم من أقدم الأسواق لبيع وطهى السمك بالإسكندرية .



ويقول الشيف أبو عبده، اقدم شيف فى السوق ، أن الجندوفلى من افضل الاكلات فى فصل الصيف ولها طريقة طهى يعلمها أهالى الإسكندرية وورثوا هذه الطريقة من أجدادهم منذ عشرات السنين كانت تصنعها الجدات للاطفال التسالى فى فصل الصيف.



وأضاف إنه مع مرور السنين استطاعت المحافظات الأخرى طهى الجندوفلى بوضع مكونات أخرى عليه ولكن سيظل الطعم السكندرانى هو الأساس .



وأشار أن المكونات بسيطة ولا تستغرب سوى 5 دقائق ومكوناته ثوم وبصل وكرفس وكمون فقط والملح حسب الرغبة.



الجندوفلى



جندوفلى-الإسكندرية



جندوفلى-الإسكندرية



جندوفلى-الإسكندرية



طريقة-طهى-الجندوفلى



طريقة-طهى-الجندوفلى



طريقة-طهى-الجندوفلى



طريقة-عمل-الجندوفلى



طريقة-عمل-الجندوفلى



طريقة-عمل-الجندوفلى



طهى-الجندوفلى



طهى-الجندوفلى