الجزائر وليبيا تؤكدان ضرورة مضاعفة الجهود لبناء مؤسسات ديمقراطية ليبية

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أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والسفير الليبي الجديد لدى الجزائر صالح همه محمد بكدة، ضرورة مضاعفة وتنسيق الجهود لتحقيق هدف بناء مؤسسات ديمقراطية في ظل مصالحة ليبية شاملة تنهي الخلافات وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري، الاثنين بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة للسفير الليبي، الذي قدم له نسخا من أوراق اعتماده، كسفير فوق العادة ومفوضا لدولة ليبيا لدى الجزائر.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين، كما تناولا مستجدات الوضع السياسي والأمني في دولة ليبيا.

وبحسب البيان، أعرب الدبلوماسي الليبي عن شكره وامتنانه للسلطات الجزائرية على وقوفها بجانب ليبيا في هذه الظروف الدقيقة، معربا في ذات الوقت عن التزامه بالمساهمة في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى أعلى المستويات.