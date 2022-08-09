الجزائر: تبادل الخبرات مع كولومبيا في مكافحة تجارة السلاح والمناخ

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أكد رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) اهتمام بلاده بالانخراط في مسعى الرئيس الكولمبي الجديد جوستافو بيترو، الهادف إلى تبادل التجارب والخبرات في مجالات عديدة على غرار محاربة الرشوة، ومكافحة تجارة السلاح والتغير المناخي.



جاء ذلك خلال المحادثات، التي أجراها بوغالي، اليوم /الثلاثاء/، مع وزير الخارجية والسلم الكولومبي ألفارو ليفا دوران، على هامش زيارته إلى كولومبيا للمشاركة، بالنيابة عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد، والتي جرت أمس الإثنين.



وأوضح المجلس الجزائري، في بيان، أن المحادثات تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



وبحسب البيان، أشار بوغالي إلى أن رئيس الجزائري يولي أهمية كبيرة لدعم وتوطيد علاقات الجزائر وكولومبيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، نظرًا لمكانة البلدين إقليميًا ودوليًا وللإمكانيات الهامة التي يزخران بها.



وأضاف أن المؤسسة التشريعية الجزائرية على أتم الاستعداد للعمل على ترجمة كل هذه المساعي على أرض الواقع باستغلال كل فرص التعاون على الصعيد البرلماني.



من جهته، أكد وزير خارجية كولومبيا أن رئيس بلاده جوستافو بيترو يولي أهمية خاصة للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وإعطائها أبعادًا متميزة، فضلاً عن توسيع التباحث مع الجزائر حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.