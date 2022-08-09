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الجريدة الرسمية تنشر قرار بالإذن لـ42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 09:39 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار بالإذن لـ42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء بالإذن لـ42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية.
 
كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد قيرغستاني الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
 
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
 
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
 
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الجنسية الأجنبية

الجنسية المصرية

الجريدة الرسمية

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