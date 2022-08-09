الجريدة الرسمية تنشر قرار بالإذن لـ42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء بالإذن لـ42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد قيرغستاني الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.