التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه عقب سقوطه من مبنى تحت الإنشاء بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 37 سنة مصرعه بدائرة مركز طما فى محافظة سوهاج، وذلك على إثر سقوطه أثناء العمل من مبنى تحت الإنشاء، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغنايم المركزى بمحافظة أسيوط تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بوفاة عامل على إثر سقوطه من مبنى تحت الإنشاء دائرة المركز، وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بتقدم المدعو وجيه ذ ا ف 37 سنة عامل ويقيم دائرة المركز بأنه أثناء قيام شقيقه "أسامة" 39 سنة عامل بناء ويقيم بذات الناحية بالعمل بمنزل تحت الإنشاء دائرة المركز وحال صعوده السلم للطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه إصابته "نزيف بالمخ"، وتم نقله لمستشفي الغنايم المركزي بأسيوط وتوفي عقب وصوله المستشفي، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبسؤال نبيل ع م ع 59 سنة عامل ويقيم بذات الناحية شاهد واقعة، أقر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه أثناء عمله رفقة المتوفي بالعقار المشار إليه اختل توازنه وسقط أرضاً مما أدي لوفاته .

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة نتيجة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.