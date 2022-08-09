البورصة: تنفيذ صفقة على شركة "مترو ماركت" بقيمة 114.9 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع بحجم تداول 8.97 مليون سهم بقيمة 114.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول امس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة ماركيرل للصناعات الدوائية بحجم تداول 22.6 ألف سهم بقيمة 22.6 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على شركة الأفق للتنمية الزراعية 2.3 مليون سهم بقيمة 16.24 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول 16.1 مليون سهم بقيمة 173 مليون جنيه لعدد 43 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.293 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 981.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.2 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.68%، والعرب على 7.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.23%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 50.4 مليون جنيه، 352.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة مليون جنيه، 40.2 مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، 24 مليون جنيه، 311.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 10047 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1822 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 12403 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 4051 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2938 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 3590 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة.