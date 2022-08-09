الأول على دمياط في الثانوية: حققت جزءا من أحلامي والقادم تحقيق ميدالية لمصر

فريق المحافظات

أعلنت اليوم مديرية التربية والتعليم بدمياط، عن أوائل المحافظة بالثانوية العامة فى شعبتى الأدبى والعلمى "علوم - رياضة"، وذلك عقب اعتمادها رسميا من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

والتقى "اليوم السابع" بأسرة الطالب أمير محمد السواح صاحب المركز الاول على مستوى محافظة دمياط بالثانوية العامة شعبة أدبى حيث قال "كنت سعيد لما عرفت انى حققت مركز أول بالمحافظة، وهدفى القادم تحقيق ميدالية لمصر" بهذه العبارة بدأ الطالب أمير السواح الأول على مستوى دمياط فى الثانوية العامة شعبة أدبى حديثه لليوم السابع، مؤكدا أن حبه للرياضة ساعده كثيرا من ناحية الانضباط والالتزام، لافتا إلى استعداده هذه الأيام للمشاركة فى بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط القادمة ممثلا للمنتخب المصرى للمصارعة الرومانية.

واستكمل الطالب حديثه قائلا : بدأت المذاكرة مبكرا وساعدنى ذلك فى توفير الوقت لأداء التمرينات الرياضية" وأكد قائلا : " النظام الحديث ليس صعبا، فقط يحتاج إلى مزيد التركيز" واضاف قائلا : "حققت ما كنت اتمناه بالتعليم والقادم تحقيق بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط وميدالية باسم مصر"

وقال محمد السواح والد صاحب المركز الأول على مستوى دمياط بالثانوية العامة : سعيد بما حققه ابنى ونستعد الان لاختيار الكلية المناسبة له، أيضا نستعد للتحضير الجيد من أجل دورة ألعاب البحر المتوسط القادمة، قائلا : " كنت اراقب ابنى فقط ولكنى لم اعرضه لاى نوع من الضغط" واستكمل قائلا : " عندما نمنح أبناءنا الثقة اللازمة وقتها سنعرف قدرتهم الحقيقية وسيساعدهم ذلك على تحقيق ما يريدون"

والدة الطالب أمير كانت تحمل رسالة هامة إلى أولياء الأمور فقالت : " لم أتركه يتعرض لأى ضغط، كنت حريصة على توفير الجو المناسب فقط، على أولياء الأمور الاهتمام جيدا بهذا الأمر والابتعاد عن الضغط المعتاد من أجل تحقيق الإنجازات"

وأضافت : " كنت متوقعة أن يحقق أمير المركز الاول على دمياط، ذاكرنا طوال العام، وساعدتنا الرياضة كثيرا على تجديد الحوافز عند امير"

وانهى الطالب امير السواح الاول على محافظة دمياط بالثانوية العامة شعبة أدبى قائلا : " الاجتهاد والالتزام يصنعون ما تريد، فقط علينا أن نعمل ونلتزم ونترك الأمور بعد ذلك لتوفيق الله"

" حققت الجزء الاول من طموحى والان استعد لتحقيق جانب آخر من طموحاتى الوصول إلى منصات التتويج العالمية هدفى القادم الذى تسعى إليه"