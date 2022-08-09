استئصال جذرى لورم بالقولون الهابط لمريضة 50 عاما بمستشفيات قنا الجامعية

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبى من وحدة جراحة وأورام ومناظير الجهاز الهضمي والكبد بقسم الجراحة العامة وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، من استئصال جذري لورم بالقولون الهابط في إطار خدمة العمليات المتقدمة التي توفرها مستشفيات قنا الجامعية لأهالي المنطقة، والتي تحتاج إلى مهارة طبية خاصة، بتوجيهات الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمود عبدالحميد، رئيس قسم الجراحة العامة، أن المريضة حضرت لعيادة أورام ومناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى قنا الجامعية تم التشخيص وبعد الفحوصات وعمل منظار قولوني تم اجراء استئصال جذري لورم بالقولون الهابط و توصيل القولون بدون الحاجة لتحويل مجري البراز.

ضم الفريق الجرحى الدكتور محمود أبوزيد، مدرس جراحة القولون والمستقيم و الشرج، والطبيب محمد مرزوق، مدرس مساعد جراحة عامة، والطبيبة هند الطيري ، معيد بالقسم والطبيب عمر الراوي، طبيب مقيم جراحة عامة، كما شارك من قسم التخدير الدكتور محمد جابر، مدرس تخدير وعناية مركزة، والطبيب محمد رجب مدرس مساعد بالقسم، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.