إنارة نفق بالزقازيق استجابة لشكوى المواطنين

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب محمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق، برفع كفاءة الإنارة وتحسين مستوى الرؤية داخل نفق المشاه بشارع وادي النيل بمدينة الزقازيق حرصاً على سلامة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بالتنسيق مع قسم الإنارة، بإجراء صيانه لمصادر الإنارة واستبدال الكشافات التالفة باخرى جديدة ووضع لمبات ليد ومراجعة التوصيلات والنزلات ولوحات التوزيع والخلايا الفرعية داخل نفق المشاه بشارع وادي النيل لتقليل الحوادث حرصاً على سلامة المواطنين.

وقدم أهالي حي ثان الزقازيق الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت.

أكد المحافظ أن الجهاز التنفيذى لن يدخر جهداً في حل مشكلات المواطنين لتقديم أفضل الخدمات ولتحسين مستوى الخدمات المؤداة بكل القطاعات الخدمية والتنموية.