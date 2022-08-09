اليوم السابع
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أهالى جزيرة الشعير بالقناطر يطالبون بشبكة صرف صحى.. ومحافظ القليوبية يرد

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 09:00 ص
أهالى جزيرة الشعير بالقناطر يطالبون بشبكة صرف صحى.. ومحافظ القليوبية يرد الصرف الصحي
كتب - محمود أحمد عطا

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أرسل القارئ محمد سعيد محمد من أهالى جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، عدم وجود شبكة للصرف الصحى بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية محافظة القليوبية.
 
وقال القارئ فى شكواه، "نعانى نحن أهالى جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية من عدم وجود صرف صحى داخل القرية والاعتماد فقط على الطرنشات التى تسربت منها مياه الصرف الصحى".
 
ومن ناحيته قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع صرف صحي دار الكتب وجزيرة الشعير وعزبة الأهالي دائرة مركز القناطر الخيرية، بعد موافقة حماية النيل التابعة لوزارة الري والموارد المائية علي تخصيص أرض لمحطة معالجة لخدمة العزب الثلاثة.
 
تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا"التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
 
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

شبكة صرف صحي

الصرف الصحي

جزيرة الشعير

اليوم السابع



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