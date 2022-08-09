أهالى جزيرة الشعير بالقناطر يطالبون بشبكة صرف صحى.. ومحافظ القليوبية يرد

كتب - محمود أحمد عطا

أرسل القارئ محمد سعيد محمد من أهالى جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، عدم وجود شبكة للصرف الصحى بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية محافظة القليوبية.

وقال القارئ فى شكواه، "نعانى نحن أهالى جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية من عدم وجود صرف صحى داخل القرية والاعتماد فقط على الطرنشات التى تسربت منها مياه الصرف الصحى".

ومن ناحيته قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع صرف صحي دار الكتب وجزيرة الشعير وعزبة الأهالي دائرة مركز القناطر الخيرية، بعد موافقة حماية النيل التابعة لوزارة الري والموارد المائية علي تخصيص أرض لمحطة معالجة لخدمة العزب الثلاثة.

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