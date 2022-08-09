اليوم السابع
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أسعار الخضروات بسوق الجملة.. الطماطم تبدأ من 2.5 جنيه

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 08:00 ص
أسعار الخضروات بسوق الجملة.. الطماطم تبدأ من 2.5 جنيه طماطم - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسواق الجملة في مصر اليوم الثلاثاء 9-8-2022 استقرار ملحوظ بأسعار الخضراوات، حيث تراوح سعر الطماطم من 2.25 إلى 4.25 جنيه، والبطاطس من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبصل من 1 إلى 2 جنيه في الجملة والكوسة 3.5 إلى 6 جنيهات وهو مستوى منخفض في سوق الجملة.

وتباين سعر الجزر بدون عروش من 3 إلى 5.5 جنيه، والفاصوليا من 6 إلى 9 جنيهات والباذنجان البلدي من 7.75 إلى 3 جنيهات والباذنجان الرومي من 1.5 إلى 2.5 جنيه والباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3 جنيهات، والفلفل الرومي 2.5 إلى 3.5 جنيه والفلفل الصوب 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامي 2 إلى 3.5 جنيه.

وسجل سعر الملوخية 2.5 إلى 3.5 جنيه والخيار الصوب 3.5 إلى 5.5 جنيه والخيار البلدي 2.5 إلى 45 جنيه والبامية 14 إلى 20 جنيها والقلقاس 3 إلى 7 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.


أسعار الخضراوات

سعر الطماطم

اسواق الجملة

اخبار الاقتصاد



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