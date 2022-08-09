أخبار 24 ساعة.. الصحة: توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية فى فاكسيرا والصيدليات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
متحدث الصحة: توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية فى فاكسيرا والصيدليات
التعليم: تقديم تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة متاح لمدة 10 أيام
تنسيق الجامعات 2022.. كليات الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية وأسعارها
وزير الزراعة يبحث مع محافظ الغربية توفير الأراضى لمشروعات "حياة كريمة"
الرعاية الصحية: تخصيص عيادة لعلاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة