أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 9-8-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 9-8-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي شهدها سوق المال خلال الأيام الماضي، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.390 مليار جنيه.



إيقاف تداول 8 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، العبور للاستثمار العقاري، الدولية للأسمدة والكيماويات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الألومنيوم العربية.



البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي شهدها سوق المال خلال الأيام الماضي، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.390 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 593.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.39%، والعرب على 4.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 344 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 45.8 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، 282.3 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 9968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1813 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 12316 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 4031 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1998 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2917 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3540 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.



أسهم خزينة أعلنت شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، السويدي إليكتريك، شراء الأولى 350 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، شراء الثانية 1.1 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.44%، شراء الثالثة مليون سهم بنسبة 0.046% من رأسمال الشركة، فيما أعلنت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بيع 2.2 مليون سهم ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة 2.05 مليون سهم.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى 2.5 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 269 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 1.73 مليون سهم، 209.3 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى 166.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية لحليج الأقطان، بالم هيلز للتعمير، 182 سهم، 2000 سهم، 900 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، شراء المساهم ياسين إبراهيم منصور عدد 900 ألف سهم بسعر 1.349 جنيه بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 6.01% إلى 6.04%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 184.7 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 197.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 16 مليون دولار مقارنة مع 8.95 مليون دولار بنسبة نمو 79%.

وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 890.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 101.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 236.9 مليون جنيه مقارنة مع 233.7 مليون جنيه بنسبة نمو 1.4%.

وحققت شركة دلتا للطباعة والتغليف، مبيعات بلغت 147.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 111.9 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 10 ملايين جنيه مقارنة مع 12.1 مليون جنيه، ويرجع انخفاض نسبة مجمل الربح وصافي الربح إلى زيادة تكلفة المبيعات لارتفاع أسعار الخامات المحلية والمستوردة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021.

وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بعد الضرائب بنهاية 30 يونيو عام 2022 بلغ 44.64 مليون جنيه مقابل ربح قدره 41.81 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 6.8%.