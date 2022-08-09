آخر رسالة للشهيد الفلسطينى "النابلسى": بحب أمى.. ديروا بالكم على الوطن.. صوت

كتب أحمد جمعة

وجه الشهيد الفلسطيني إبراهيم النابلسى أحد قادة كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكرى لحركة فتح في مدينة نابلس بالضفة الغربية رسالة صوتية قبل دقائق من استشهاده برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشهيد النابلسى في التسجيل الصوتى " أنا بحب أمي كتير يا شباب، ولو استشهدت ما حدا يترك البارودة .. يا شباب ديروا بالكم على الوطن .. أنا استشهدت."

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية تسجيل للشهيد إبراهيم النابلسي والذي صدر بعد محاصرته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الأولى، حيثُ أصيب حتى اللحظة 30 مواطناً، بعد اجتياح مدينة نابلس الذي وصفه الإعلام الإسرائيلى الأكبر منذ عام 2006.

إلى ذلك، تداول عدد من الصحفيين الفلسطينيين، الثلاثاء، صورة لوالدة الشهيد الفلسطيني إبراهيم النابلسي الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، وكان لافتا في الصورة ابتسامتها خلال تشييع جثمان نجلها إلى مثواه الأخير.

وأكد نشطاء فلسطينيون أن ابتسامة والدة الشهيد الفلسطيني تؤكد مدى صمودها وصبرها على استشهاد نجلها الذي يعد من قادة كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

كانت وسائل إعلام فلسطينية قد نشرت فيديو لوالدة الشهيد الفلسطيني ، وهي تستقبل خبر استشهاده بالزغاريد والدعاء، وودعت ابنها الشاب إبراهيم النابلسي، مؤكدة أن "هناك مئة إبراهيم غيره".

وقالت والدة إبراهيم النابلسي أمام حشد من الناس: "إبراهيم قتلوه.. بالعكس .. هناك 100 إبراهيم غيره.. كلكم إبراهيم ..الحمد الله.. إبراهيم انتصر".

كان وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت الثلاثاء، اغتيال إبراهيم النابـلـسي في البلدة القديمة في نابلس وذلك بعد محاصرته داخل شقة سكنية وقصفها بقذائف الأنيرجا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر إبراهيم النابلسي بعد وصول معلومات استخباراتية عن دخوله إلى منزل عائلته وتم تنفيذ العملية فورًا.

قال مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلى اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة 30 مواطنا بالرصاص الحي، إحداها بالصدر وصفت بالخطيرة جدا و3 خطيرة، كما منعت قوات الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول إلى إحدى الاصابات

وشنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا في نابلس مستهدفا منازل في البلدة القديمة بصواريخ الأنيرجا.



والدة الشهيد الفلسطينى إبراهيم النابلسى تحمل نعشه بابتسامة عريضة (1)



الشهيد الفلسطينى إبراهيم النابلسى (2)



الشهيد الفلسطينى إبراهيم النابلسى (1)



الشهيد الفلسطينى إبراهيم النابلسى (3)



والدة الشهيد الفلسطينى إبراهيم النابلسى تحمل نعشه بابتسامة عريضة