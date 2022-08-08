CNN: الخطة الاقتصادية للمرشحة الأقرب لرئاسة وزراء بريطانيا محفوفة بالمخاطر

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن ليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة الأوفر حظًا لتحل محل بوريس جونسون كرئيسة وزراء جديدة للمملكة المتحدة لديها خطة لإنقاذ البلاد من الركود، لكن العديد من الاقتصاديين ليسوا سعداء بها.

وأظهرت استطلاعات الرأي تفوق ليز تروس ، على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك في السباق على زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا وهى منافسة سيقررها أعضاء حزب المحافظين في أوائل سبتمبر.

وفي حالة انتخابها ، ستواجه تروس مجموعة هائلة من المشاكل، حيث يكافح الملايين من البريطانيين لتغطية نفقاتهم مع وصول التضخم إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود، مدفوعًا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية التي من المتوقع أن تصل إلى 300 جنيه إسترليني (365 دولارًا) شهريًا في يناير.

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75٪ - وهي أكبر زيادة في 27 عامًا - وقال إنه يتوقع أن يتجه الاقتصاد البريطاني إلى الركود بحلول نهاية العام.

لكن تروس ، في مناظرة في نفس اليوم استضافتها شبكة سكاي نيوز ، أبدت ملاحظة متفائلة ، قائلة إن الركود "ليس حتميًا". وقالت: "يمكننا تغيير النتيجة ، ويمكننا زيادة احتمالية نمو الاقتصاد".

ووفقا لتقديرات معهد الدراسات المالية، تعتقد تروس أنه بإمكانها التصدي لهذا الركود من خلال مجموعة من التخفيضات الضريبية على الدخل الشخصي والأعمال تصل إلى أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني (37 مليار دولار).

وقالت تروس إن التخفيضات الضريبية ستساعد في كبح جماح الأسعار الجامحة وتعزيز النمو - وهو ادعاء ترك العديد من الاقتصاديين في حيرة من أمرهم.

وعدت تروس بإلغاء زيادة ضريبة الدخل التي تم تقديمها في أبريل ، والتخلي عن الزيادة المخططة في الضرائب على الشركات العام المقبل من 19٪ إلى 25٪ التي تم تصميمها للمساعدة في دفع تكاليف الإغاثة من الوباء.