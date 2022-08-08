4.3 مليار دولار صادرات الكيماويات فى النصف الأول من 2022

كتب إسلام سعيد

كشف تقرير للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن إجمالي صادرات القطاع شهدت زيادة واضحه خلال السته أشهر الأولي من العام الجاري بلغت نسبتها 35% لترتفع من 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021 إلي 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجارى.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات احتل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة المرتبه الاولي من حيث حجم صادراته من إجمالي الصادرات المصرية حيث استحوذ علي نحو 22% من إجمالي الصادرات المصرية يليه في المرتبه الثانيه مواد البناء التي استأثرت بنحو 19% من إجمالي الصادرات بقيمه 3.6 مليار دولار.

ووفقا للبيانات فقدشهدت معظم بنود صادرات القطاع زيادات بنسب متفاوته وجاءت الاسمدة في المرتبة الاولي بحجم صادرات يقدر بنحو 1.4 مليار دولار مقارنه بنحو 960 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بمعدل نمو بلغت نسبته 54% ، وجاءت صادرات اللدائن والبلاستيك.

في المرتبة الثانية بحجم صادرات يقدر بنحو 1.3 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 12% عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت حجم صادراته نحو 1.2 مليار دولار.

وفي المرتبة الثالثة جاءت الكيماويات غير العضوية والتي شهدت صادراتها زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 148% لترتفع من 273 مليون دولار إلي 677 مليون دولار وجاءت المنظفات في المرتبة الرابعه محققة نسبة زيادة بلغت 15% لترتفع من 125 مليون دولار خلال السته أشهر الاولي من 2021 إلي 144 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجارى وجاءت الاحبار والدهانات في المرتبه الخامسه حيث زادت حجم صادراتها بنسبه 11% لترتفع من 122 مليون دولار إلي 144 مليون دولار وتلاها الكيماويات العضوية التي شهدت تراجع في حجم صادراتها بلغت نسبته 13% لتتراجع من 151 مليون دولار إلي 131 مليون دولار .

وجاءت الكيماويات المتنوعه في المرتبة السابعه محققة نسبة نمو قدره 28% حيث ارتفعت من 101 مليون دولار إلي 129 مليون دولار واحتلت المنتجات الورقية المرتبة الثامنة، حيث شهدت تراجع طفيف بلغت نسبته 3 % حيث تراجعت من 120 مليون دولار إلي 117 مليون دولار وجاءت منتجات الزجاج في المرتبه التاسعه بمعدل نمو بلغت نسبته 18% لترتفع من 98 مليون دولار إلي 116 مليون دولار وفي المرتبة العاشرة جاءت صادرات الخلايا الجافة والبطاريات محققة معدل نمو بلغ نسبته 10% حيث ارتفعت من 20 مليون دولار إلي 22 مليون دولار .

وعلى الرغم من التراجع النسبي للصادرات المصرية إلى السوق التركى بنسبة (1%) إلا أنها مازالت تتصدر قائمة ‏أهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بما قيمته 491 مليون دولار ، كما ‏ارتفعت قيمة صادرات القطاع إلى مختلف الأسواق وأهمها ايطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا، ‏والبرازيل، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الهند التى جاءت في المرتبة الثالثة فى ‏قائمة أهم الأسواق حيث ارتفعت صادراتنا إليها مما قيمته90 مليون دولار خلال النصف الأول ‏‏(يناير- يونيو)2021 إلى ما قيمته 291 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي 2022.‏

و شهد أداء الصادرات غير البترولية (موزعة على القطاعات المختلفة) معدل نمو بلغت بنسبه 20% خلال النصف الأول من العام الجارى حيث ارتفعت قيمة الصادرات من ‏‏16,2مليار دولار خلال الفترة من يناير – يونيو من العام الماضي 2021 إلى ما قيمته أكثر من 19,3مليار دولار ‏خلال نفس الفترة من العام الحالي 2022 .

وذكر التقرير أنه فى الوقت الذى حققت فيه إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الفترة من (يناير - ‏يونيو) في أعوام 2020 ، 2021 ، 2022 معدل نمو بلغت نسبته 23% سنوياً فقد حققت صادرات الصناعات ‏الكيماوية خلال نفس الفترة من العام الحالي معدل نمو بلغت نسبته 42% سنوياً وهو معدل نمو غير مسبوق ‏للصادرات المصرية . ‏

وأشارت البيانات الى تحسن أداء صادرات أهم القطاعات التصديرية خلال النصف الأول من عام 2022 ‏بنسب متفاوتة عدا صادرات الاثاث التى تراجعت بنسبة -20% لتصل إلى ما قيمته 145مليون دولار، ‏وكذا صادرات الصناعات اليدوية التي تراجعت بنسبة -11% لتصل إلى ما قيمته 124مليون دولار.‏