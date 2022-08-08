‏"بندقية فى كل مدرسة".. عمدة مدينة أمريكية يكشف خطته لمنع تكرار مذبحة تكساس

تشمل الإجراءات الأمنية الجديدة فى مدارس إحدى مقاطعات ولاية كارولينا الشمالية تخزين بنادق ‏AR-‎‎15‎‏ لضباط الموارد المدرسية لاستخدامها فى حالة إطلاق النار النشط بعد مذبحة تكساس التى قتل فيها ‏‏19 طفلا بمايو الماضي.‏

وفقا لشبكة ان بى سى، وضع مسؤولو المدرسة وعمدة مقاطعة ماديسون بادى هاروود إحدى البنادق ‏شبه الآلية فى كل مدرسة من مدارس المقاطعة، وقال هاروود إن كل سلاح من الأسلحة سيتم الاحتفاظ ‏به داخل خزنة.‏

تتعاون منطقة مدرسة نورث كارولينا ومكتب العمدة لتعزيز الأمن بعد أن كشف إطلاق النار فى أوفالدى ‏عن إخفاقات منهجية و"ضعف فاضح فى اتخاذ القرار"، مما أدى إلى أكثر من ساعة من الفوضى قبل ‏مواجهة المسلح وقتله فى النهاية من قبل سلطات إنفاذ القانون

قال هاروود إن مسؤولى الموارد المدرسية فى المقاطعة كانوا يتدربون مع مدربين من كلية المجتمع التقنى ‏فى أشفيل بونكومب، مشيرا إلى إن الخزائن التى سيتم الاحتفاظ بها ‏AR-15s‎‏ ستحتوى أيضًا على ذخيرة ‏وأدوات اختراق للأبواب المحصنة.‏

وأضاف: "ستكون لدينا هذه الأدوات لنتمكن من اختراق هذا الباب إذا لزم الأمر. لا أريد أن أضطر إلى ‏الركض إلى السيارة لأخذ السلاح، لأن هذا هو الوقت الضائع. آمل ألا نحتاج إليه أبدًا، لكننى أريد أن ‏يكون رفاقى مستعدين قدر الإمكان ".‏

وتابع: "أنا أكره أننا وصلنا إلى مكان فى أمتنا حيث يتعين على وضع خزنة فى مدارسنا، وأغلق تلك الخزنة ‏لنوابى حتى يتمكنوا من الحصول على ‏AR-15‎‏. لكن، يمكننا إيقافه والقول أنه لن يحدث فى مقاطعة ‏ماديسون، لكننا لا نعرف أبدًا".‏