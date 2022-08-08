‏"بندقية فى كل مدرسة".. عمدة مدينة أمريكية يكشف خطته لمنع تكرار مذبحة تكساس

تشمل الإجراءات الأمنية الجديدة فى مدارس إحدى مقاطعات ولاية كارولينا الشمالية تخزين بنادق AR-15 لضباط الموارد المدرسية لاستخدامها فى حالة إطلاق النار النشط بعد مذبحة تكساس التى قتل فيها 19 طفلا بمايو الماضي.
وفقا لشبكة ان بى سى، وضع مسؤولو المدرسة وعمدة مقاطعة ماديسون بادى هاروود إحدى البنادق شبه الآلية فى كل مدرسة من مدارس المقاطعة، وقال هاروود إن كل سلاح من الأسلحة سيتم الاحتفاظ به داخل خزنة.
تتعاون منطقة مدرسة نورث كارولينا ومكتب العمدة لتعزيز الأمن بعد أن كشف إطلاق النار فى أوفالدى عن إخفاقات منهجية و"ضعف فاضح فى اتخاذ القرار"، مما أدى إلى أكثر من ساعة من الفوضى قبل مواجهة المسلح وقتله فى النهاية من قبل سلطات إنفاذ القانون
قال هاروود إن مسؤولى الموارد المدرسية فى المقاطعة كانوا يتدربون مع مدربين من كلية المجتمع التقنى فى أشفيل بونكومب، مشيرا إلى إن الخزائن التى سيتم الاحتفاظ بها AR-15s ستحتوى أيضًا على ذخيرة وأدوات اختراق للأبواب المحصنة.
وأضاف: "ستكون لدينا هذه الأدوات لنتمكن من اختراق هذا الباب إذا لزم الأمر. لا أريد أن أضطر إلى الركض إلى السيارة لأخذ السلاح، لأن هذا هو الوقت الضائع. آمل ألا نحتاج إليه أبدًا، لكننى أريد أن يكون رفاقى مستعدين قدر الإمكان ".
وتابع: "أنا أكره أننا وصلنا إلى مكان فى أمتنا حيث يتعين على وضع خزنة فى مدارسنا، وأغلق تلك الخزنة لنوابى حتى يتمكنوا من الحصول على AR-15. لكن، يمكننا إيقافه والقول أنه لن يحدث فى مقاطعة ماديسون، لكننا لا نعرف أبدًا".
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