‏الأغذية العالمي: ننسق 92 طائرة و50 سفينة مساعدات غذائية يوميا في أنحاء العالم

كتبت: هند المغربي

أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بأن يوميا يتم تنسيق ينسق 5,600 شاحنة، و92 طائرة، و50 سفينة، مع وجود شبكة من 650 مستودعًا لتقديم المساعدات للناس في جميع أنحاء العالم. ‎

ووفق برنامج الأغذية العالمي يبلغ عدد الموظفين العاملين ببرامج المساعدات 20 ألف حول العالم، فيما يعمل البرنامج في نحو 117 دولة ومنطقة لتقديم الطعام المنقذ لحياة الأشخاص الذين نزحوا بسبب النزاعات وللمحتاجين الذين تضرروا بفعل الكوارث، ويساعد الأفراد والمجتمعات في إيجاد حلول جذرية للتحديات المتعددة التي يواجهونها في سبيل بناء مستقبل أفضل.

وأشار البرنامج خلال تقريره " نعمل على تحسين التغذية لدى النساء والأطفال، ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من أجل تحسين إنتاجيتهم وتقليل خسائرهم، ومساعدة البلدان والمجتمعات على الاستعداد للصدمات المناخية والتعامل معها، وتعزيز رأس المال البشري من خلال برامج التغذية المدرسية، بالإضافة إلى حالات النزاع، حيث يتم تقديم الإغاثة للسكان المستنزفين والمساعدة الغذائية لبناء مسارات للسلام والاستقرار.