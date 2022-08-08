وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض ختام مراكز تنمية القدرات والمبدعين.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،معرض ختام مراكز تنمية القدرات والمبدعين المقام بقاعة الفنون بالمسرح المدرسي، بحضور نبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، و كرم عبد الملك، موجه أول مركزي، وموجهي التربية الفنية.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ضم المعرض عدد من اللوحات الفنية من عمل الطلاب، تعددت بها الأفكار والألوان تنطق في مجملها بأسمى مفردات الإبداع، كما ضم المعرض أعمالا مميزة للطلاب تنوعت بين موضوعات التعبير الفني وتصميم فني وقسما مميزا للتصوير الفوتوغرافي ثلاثي الأبعاد بالإضافة إلى أشغال نحت ومعادن و أشغال فنية بيئية.

وأضاف وكيل الوزارة ، أن المعرض تميز بطريقة إخراج مميزة مثمنا دور التربية الفنية في تهذيب السلوك ورفع الذوق العام للطلاب فهي ليست مادة رسم إنما هي تربية أولا ثم فن وإبداع.