اليوم السابع
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الإثنين، 08 أغسطس 2022 09:53 م
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وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض ختام مراكز تنمية القدرات والمبدعين.. صور

الإثنين، 08 أغسطس 2022 08:53 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض ختام مراكز تنمية القدرات والمبدعين.. صور جانب من المشاركين
كفر الشيخ محمد سليمان

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افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،معرض ختام مراكز تنمية القدرات والمبدعين المقام بقاعة الفنون بالمسرح المدرسي، بحضور نبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، و كرم عبد الملك، موجه أول مركزي، وموجهي التربية الفنية.
 
 
 
قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ضم المعرض عدد من اللوحات الفنية من عمل الطلاب، تعددت بها الأفكار والألوان تنطق في مجملها بأسمى مفردات الإبداع، كما ضم المعرض أعمالا مميزة للطلاب تنوعت بين موضوعات التعبير الفني وتصميم فني وقسما مميزا للتصوير الفوتوغرافي ثلاثي الأبعاد بالإضافة إلى أشغال نحت ومعادن و أشغال فنية بيئية.
 
 
 
وأضاف وكيل الوزارة ، أن المعرض تميز بطريقة إخراج مميزة مثمنا دور التربية الفنية في تهذيب السلوك ورفع الذوق العام للطلاب فهي ليست مادة رسم إنما هي تربية أولا ثم فن وإبداع.
 
 
متابعة المعرض
متابعة المعرض

المشاركون في المعرض
المشاركون في المعرض

تعددد اللوحات الفنية
تعددد اللوحات الفنية

جانب من التصميمات
جانب من التصميمات

لوحات بأيديب طلاب كفر الشيخ
لوحات بأيديب طلاب كفر الشيخ

لوحات تعبر عن الطبيعة والمهن المتعددة
لوحات تعبر عن الطبيعة والمهن المتعددة
 

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

تنمية القدرات

تصوير فوتوغرافي



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