اليوم السابع
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وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات داخل غرفة العمليات

الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:49 ص
وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات داخل غرفة العمليات ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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تابع  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدي 9189 طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية في 19 لجنة امتحانية مواد تخصصية تبعاً لنوعياتهم وتخصصاتهم، بالإضافة إلى الامتحانات العملية والمعملية.

و أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، وقد سار الامتحان في جميع اللجان بصورة طيبة، ودون وجود أي شكاوى من الامتحانات.

 


محافظة الغربية

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وكيل تعليم الغربية

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