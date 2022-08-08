وزير خارجية كوريا الجنوبية يتوجه لبكين لعقد محادثات مع نظيره الصيني

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توجه وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، اليوم الاثنين، إلى الصين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانج يي حول القضايا المتعلقة بسلاسل التوريد وكوريا الشمالية والأمن الإقليمي.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) أن بارك جين توجه إلى مدينة تشينجداو الساحلية الشرقية في أول رحلة له إلى الصين منذ توليه منصبه في مايو الماضي، حيث يلتقي وزير الخارجية الصيني يوم غد الثلاثاء، وحيث تحتفل سول وبكين بالذكرى الـ30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية في 24 أغسطس.



وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن يجرى الجانبان مناقشات حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك سلاسل التوريد وكيفية التعامل مع بيونج يانج، بالإضافة إلى العلاقات بين سول وبكين في ظل إدارة الرئيس الصيني، وكذلك اقتراح الولايات المتحدة تحالف أشباه الموصلات المعروف باسم "تشيب 4"، الذي يضم أيضًا اليابان وتايوان، والذي تعتبره الصين تحالفا يهدف إلى تقليص نفوذها.



وأوضحت أن الوزيرين يخططان لتبادل الآراء حول الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية وسط مخاوف من احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربتها النووية السابعة.. وتشمل البنود الأخرى المطروحة على جدول الأعمال معارضة بكين لصفقة محتملة بين سول وواشنطن لنشر نظام دفاعي صاروخي إضافي "ثاد".