وزيرة الهجرة: نتعاون مع المؤسسات لتوفير حياة كريمة بمناطق تسفير الشباب

كتب ـ محمود راغب

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، أن الدولة حريصة على حياة أبنائها، وتسعى للتعاون مع كافة المؤسسات لتوفير حياة كريمة لأبنائنا بالمناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ولذلك جاءت فعاليات تسليم 30 مركب صيد للمواطنين، بالتعاون مع التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي.

وتابعت الوزيرة، أن التعاون في ظل مبادرتي "مراكب النجاة" و"حياة كريمة" يأتي اتساقا مع إطلاق رئيس الجمهورية للتحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي، والذي يحفز جمعيات العمل المدني على التعاون مع مؤسسات الدولة ودعم المواطنين بالأماكن الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن تراب مصر أغلى من كنوز الدنيا، وأن علينا السعي والمثابرة لتحقيق أحلامنا وبناء بلدنا، موجهة رسالة للعائلات ألا يدفعوا أبنائهم إلى الهلاك، وأن يكونوا كسبنا من عمل أيدينا، وألا نبني أحلاما في الهواء.

وشهدت الوزيرة والمحافظ ، تسليم 30 مركب صيد مجهزة بأحدث أدوات الصيد إلى 30 من صغار الصيادين من أهالي قرية بساط كريم الدين مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك تفعيلا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وضمن تنفيذ أهداف المشروع القومي الكبير "حياة كريمة"، وفي إطار جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي للارتقاء بالفئات الأكثر احتياجا.

وبدوره، أوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن هناك العديد من الجهود التي تبذلها الدولة في تنمية محافظات مبادرة حياة كريمة، فضلا عن الاهتمام بتوفير فرص العمل للشباب، ومواجهة الهجرة غير النظامية.

وتابع مختار أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها ودعم الشباب، مثمنا جهود السفيرة نبيلة مكرم في دعم العديد من المبادرات بالمحافظات، في إطار مبادرة "مراكب النجاة"، مؤكدا أن التعاون بين مختلف الجهات سيعزز فرص العمل والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب.

وأكد مختار أن توزيع مراكب الصيد وتوفير ثلاجات متطورة لحفظ الأسماك سيضمن الاستفادة من الثروة السمكية في المحافظة، وكذلك دعم الأمن الغذائي الذي يعد امتدادا للأمن القومي، ما يتفق مع جهود القيادة السياسية في هذا الإطار.

وفي السياق ذاته، أوضح الصيادون أنهم كانوا ينتظرون هذه المراكب منذ سنوات، وتساعدهم هذه المراكب على تأمين مصدر معيشة لعائلتهم، مؤكدين أن توفير المراكب ساعد كثيرا في عودة الكثير من الصيادين لممارسة مهنتهم التي ورثوها عن أجدادهم، بعد أن حال تهالك المراكب القديمة بينهم وبين العمل.

وأعرب الصيادون عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالمواطنين وإطلاق مبادرة "حياة كريمة" التي يجنون ثمارها الآن، مؤكدين عزمهم رد الجميل لمصر بالعمل والمساهمة في البناء.