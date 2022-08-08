وزيرة الهجرة تصل إلى الدقهلية فى زيارة ضمن مبادرتى مراكب النجاة وحياة كريمة

كتب ـ محمود راغب

وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى محافظة الدقهلية، في زيارة لتقديم دعم إلى عدد من الصيادين في قرية بساط كريم الدين، إحدى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك بمشاركة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ووفد من التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي.

يأتى ذلك استمرارا لجهود المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحت مظلة المشروع القومي الكبير حياة كريمة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن الحرص على التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، إنما يأتي لتعزيز الشراكات والحد من الفقر، وفقا لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيقا لاستراتيجية الحكومة المصرية في خدمة المواطنين، وتوفير فرص العمل، مؤكدة أن إطلاق القيادة السياسية للتحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، يعزز التعاون لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن اختيار قرية بساط كريم الدين، جاء لكونها واحدة من القرى التي تضعها الوزارة ضمن خطط التنمية، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة، مشيدة بجهود محافظ الدقهلية وحرصه على تطوير المشروعات وتمكين الشباب.