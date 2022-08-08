اليوم السابع
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الإثنين، 08 أغسطس 2022 01:41 م
أكرم القصاص
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ضمن مبادرة مراكب النجاة..

وزيرة الهجرة تسلم مراكب صيد لـ30 أسرة بقرية بساط فى الدقهلية.. صور

الإثنين، 08 أغسطس 2022 12:41 م
وزيرة الهجرة تسلم مراكب صيد لـ30 أسرة بقرية بساط فى الدقهلية.. صور جانب من جولة الوزيرة
كتب ــ محمود راغب

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شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بمشاركة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تسليم مراكب صيد لـ 30 أسرة بقرية بساط كريم الدين بمحافظة الدقهلية .
 
يأتى ذلك استمرارا لجهود المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحت مظلة المشروع القومي الكبير حياة كريمة.
 
ووصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى محافظة الدقهلية، في زيارة، لتقديم دعم إلى عدد من الصيادين في قرية بساط كريم الدين، إحدى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك بمشاركة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ووفد من التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي.
 
وقالت السفيرة نبيلة مكرم ، إن الحرص على التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، إنما يأتي لتعزيز الشراكات والحد من الفقر، وفقا لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيقا لاستراتيجية الحكومة المصرية في خدمة المواطنين، وتوفير فرص العمل، مؤكدة أن إطلاق القيادة السياسية للتحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، يعزز التعاون لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. 
 
وتابعت وزيرة الهجرة، أن اختيار قرية بساط كريم الدين، جاء لكونها واحدة من القرى التي تضعها الوزارة ضمن خطط التنمية، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة، مشيدة بجهود محافظ الدقهلية وحرصه على تطوير المشروعات وتمكين الشباب.
 
الفيرة نبيلة مكرم بمحافظة الدقهلية
نبيلة مكرم ومحافظة الدقهلية

المراكب
المراكب

تسليم المراكب
تسليم المراكب

تسليم مراكب صيد ل 30 أسرة بقرية بساط
تسليم مراكب صيد لـ 30 أسرة بقرية بساط

جانب من جولة الوزيرة بالمحافظة
جانب من جولة الوزيرة بالمحافظة

محافظ الدقهلية ووزيره الهجرة
محافظ الدقهلية ووزيرة الهجرة

مراكب النجاه
مراكب النجاة

نبيله مكرم
نبيلة مكرم

وزير الهجرة
وزيرة الهجرة
 
 

الهجره

وزيره الهجره

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