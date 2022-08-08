وزيرة الهجرة تتفقد قافلة طبية بالدقهلية ضمن مبادرتى مراكب النجاة وحياة كريمة

كتب ـ محمود راغب

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة لل هجرة وشئون المصريين بالخارج، القافلة الطبية المقامة بمحافظة الدقهلية، إحدى محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمشاركة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ووفد من التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، حيث أُقيمت القافلة داخل قرية بساط كريم الدين مركز شربين، إحدى أكثر قرى الوجه البحرى إقبالا على تسفير الشباب، حيث تم تسليم عقود 30 مركب صيد للمواطنين بالقرية.

وفي كلمتها، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم، جهود محافظ الدقهلية في تنظيم القافلة في إطار جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة وإحدى المؤسسات ؛ تفعيلا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، لتوفير فرص العمل للشباب بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، موجهة رسالتها للمواطنين أن كل فرد منا يحارب على جبهة وعليه الصبر لتحقيق النهضة لبلدنا، وأننا اليوم سلمنا "مراكب النجاة" لأهلنا، وهناك مركب كبيرة تحتاج عملنا وجهدنا وهي بلدنا الحبيب.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن مصر تشهد عهدا ذهبيا من الاهتمام بصحة المواطنين، وإطلاق المبادرات الرئاسية والقوافل المجانية في أنحاء الجمهورية، لأن الصحة رأس مالنا لبناء مستقبل الأجيال المقبلة في ظل الجمهورية الجديدة، لأن القيادة السياسية حريصة على التعاون بين كل أجهزة الدولة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، بجانب إطلاق عام للمجتمع المدني، ما يؤكد إيمان القيادة السياسية بدوره في خطط التنمية المستدامة.

وتابعت الوزيرة، أن سعادة أهالينا في قرية بساط كريمة الدين جعلتنا أكثر تفاؤلا، وهذه الابتسامات هي التي تعطينا الطاقة لنذهب لأي مكان في مصر من الصعيد إلى الوجه البحري، مشيدة بحرص الصيادين على العطاء والصبر في سبيل لقمة العيش.

وثمنت السفيرة نبيلة مكرم جهود محافظ الدقهلية في الارتقاء بالعديد من الأماكن والقرى بالمحافظة، ما يدعم مساعي الدولة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيدة بما يقدمه التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي من توحيد الجهود للمساهمة في تلبية احتياجات للمواطنين.

وبدوره، أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الهجرة ومؤسسات المجتمع المدني في الدقهلية، مؤكدا أنه تم الكشف الطبي على أكثر من 700 فرد، مؤكدا دعمه لكل الجهود المخلصة لبناء الوطن في ظل القيادة الرشيدة والجمهورية الجديدة.

كما أوضح المحافظ أن هناك العديد من مشروعات تطوير الاستزراع السمكي والتمكين الاقتصادي في مناطق دكرنس وشربين وطلخا وميت غمر، وكل المناطق المجاورة للنيل أو بحيرة المنزلة، وغيرهم من الأماكن في أنحاء الدقهلية، لتوفير فرص آمنة للشباب.