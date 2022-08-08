وزارة الصحة تنظم قافلة طبية بقرية أبو شحاتة في الإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية أبو شحاتة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، وتم الكشف خلالها على ما يقرب من 700 مواطن.

وضمت القافلة كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية -التأمين الصحى الشامل- مجاناً.

كما ضمت القافلة معملًا للتحاليل وصيدلية تضم 85 صنفًا دوائيًا يتم تقديم الأدوية خلالها بالمجان، بالإضافة إلى عمل ندوات عن التثقيف الصحى والتوعية بأهمية لقاح كورونا والتسجيل الفورى لأخذ اللقاح، كما تشمل القافلة التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وتأتى تلك القافلة ضمن خطة القوافل الطبية المجانية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقد أكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن القافلة ستضمن تقديم لقاح كورونا وعيادة ضغط وسكر، ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات الحكومية.

وأضاف أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما أن تلك القافلة تأتى استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن "مبادرة حياة كريمة" بشأن النهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين والاهتمام بتوفير القدر الأكبر من الخدمة للقطاعات الريفية والقرى والوصول إلى المناطق المحرومة من الخدمة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.