اليوم السابع
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الإثنين، 08 أغسطس 2022 03:22 م
أكرم القصاص
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ورشة لـ"البيطريين" توصى بعمل قاعدة بيانات للماشية للسيطرة على الأمراض الوبائية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 02:10 م
ورشة لـ"البيطريين" توصى بعمل قاعدة بيانات للماشية للسيطرة على الأمراض الوبائية ورشة لنقابة البيطريين
كتبت ــ آية دعبس

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عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، وبتعاون بين لجان حكماء المهنة والثروة الحيوانية والمركز العلمى بالنقابة، ورشة عمل بعنوان " الطريق نحو السيطرة على الأمراض الوبائية"، وقد أسفرت الورشة عن عدد من التوصيات، هى:
 
1- توقع ومنع دخول عترات جديدة بتطبيق الإجراءات المحجرية الصارمة.
 
2- عمل حملات توعوية بالتعاون مع النقابات الفرعية ومديريات الطب البيطري والأحزاب.
 
3-الأخذ فى الاعتبار الموقف الوبائى للأمراض التى قد تنتقل عن طريق الحيوانات المستوردة لغرض الذبح أو التربية وذلك للبلدان المجاورة فى قارة إفريقيا أو القارات الأخرى.
 
4- الاهتمام بعمليات التسجيل والترقيم وعمل قاعدة بيانات Data base  للثروة الحيوانية.
 
5- الدعوة لتعميم دورات تدريبية متخصصة لإعداد طبيب حقل فى جميع المجالات.
 
6- تشكيل لجان إدارة أزمات ممثلة من القطاعات الخاصة والحكومية والعاملين بالمجال الحقلي.
 
7-التشديد على الإجراءات التي يتم اتخاذها وقت الإصابة وأهمها غلق الأسواق التى تمثل المصدر الأساسي لانتقال المرض داخل الجمهورية.
 
8- تأهيل الوحدات البيطرية وتزويدها بالتجهيزات اللازمة، وسيارات متنقلة مناسبة لتقديم الخدمة البيطرية والإرشادية.
 
9-إعفاء المربي الصغير من ثمن اللقاحات السيادية حتى نصل بنسبة التلقيح لأكثر من 80%.
 
10- مطالبة الجهات المسئولة بتعيين عدد كافٍ من الأطباء البيطريين لتغطية العجز الشديد، المؤثر سلبا على الثروة الحيوانية وسد القصور فى عمليات التحصين.
 
11- إعطاء الحافز المناسب للجان التحصين للحد من فشل اللقاح في الحماية المطلوبة.
 
12- تخصيص ميزانية سنويا للأبحاث وتطوير لقاحات الحمى القلاعية ومتابعة كفاءة اللقاحات حقليا، وكذلك المسح الوبائى للحيوانات دورياً.
 
13- التعاون المستمر بين الجامعات والهيئة والنقابة في الارشاد والتدريب لنشر الوعي.
 
14-التعاون مع القطاع الخاص فى عمليات التحصين، وإنشاء كيانات خاصة تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
 
15-وضع خطة استعداد لإنتاج كميات كافية من اللقاح في حال ظهور وباء داخل البلاد.
 
16-التعاون المستمر بين الجامعات والهيئة والنقابة في الارشاد والتدريب لنشر الوعي.
 
 
 
 

نقابة البيطريين

الثروة الحيوانية

الاوبئة

الامراض الوبائية

ترقيم الماشية



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