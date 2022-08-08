اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ورشة عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالأقصر لتركيب 76 كاميرا بالشوارع

الإثنين، 08 أغسطس 2022 10:23 ص
ورشة عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالأقصر لتركيب 76 كاميرا بالشوارع جانب من ورشة العمل
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد اللواء دكتور علي الشرابي ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، وذلك لمتابعة سير العمل به والوقوف على أداء الخدمات المقدمة للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي، لتعزيز مبدأ الشفافية وتقليل التعامل المباشر مع الإدارات داخل ديوان مجلس مدينة الأقصر، وتفعيل نظام الخدمات المميكنة تيسيراً على المواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي.

كما قام رئيس المدينة بمتابعة تعاملات المواطنين بمنظومة الإشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، مشدداً بضرورة تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للحصول كافة الخدمات،والتراخيص اللازمة، وعدم التقاعس تجاه تقديم خدمة لائقة للمواطن الأقصري، وشدد رئيس المدينة على حسن التعامل مع الجمهور، وسرعة الانتهاء من طلباتهم، وتلاشي أي معوقات تعوق العمل، موجها العاملين بتسجيل كافة المعاملات على المنظومة بالمدينة.

ووجه اللواء دكتور علي الشرابي، بتنظيم قاعدة الأعمال والإلتزام بنظام الشباك الواحد، وتوافر كافة الإمكانيات اللازمة لملتقي الخدمة، مشيرا إلى أن مجلس مدينة الأقصر يواصل جهوده من أجل خدمة الأهالي والتسيير عليهم فى كافة الإجراءات.

وفي سياق آخر متصل تفقد رئيس مدينة الأقصر أعمال حفر كابلات كاميرات المراقبة أمام بوابة البوابة الرئيسية لمعابد الكرنك، مشيراً إلى أن محافظة الأقصر تسابق الزمن للانتهاء من أعمال تركيب منظومة كاميرات مراقبة جديدة بمدينة الأقصر لتأمين الحافلات السياحية والهدف منها تغطية شوارع وميادين المدينة بالكامل لمراقبتها إلكترونيا.

ومن جانبه طالب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الشركة المنفذة بسرعة تركيب تلك الكاميرات لما تمثله من أهمية لرصد أي مخالفات قد تحدث بالمدينة، مشيراً إلى أن الأقصر تستهدف تركيب عدد حوالي 76 كاميرا مراقبة بالشوارع والميادين الرئيسية بمدينة الأقصر تختلف ما بين كاميرات ثابتة وأخرى متحركة، وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية التنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات والأجهزة المعنية ومجلس مدينة الأقصر بحيث يتم عدم تكرار الحفر والتكسير بالشوارع والميادين حفاظاً على المال العام.
 

رئيس مدينة الأقصر يقود ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي
رئيس مدينة الأقصر يقود ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي

 

فعاليات ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
فعاليات ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

 

 

ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالأقصر
ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالأقصر

 

 

ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

 


 




 


الاقصر

مجلس مدينة الاقصر

اخبار اليوم

المركز التكنولوجى بالاقصر

اخبار الاقصر

تركيب كاميرات بالاقصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

المحافظون يتابعون إنجازات "حياة كريمة".. محافظ الأقصر يتابع المشروعات بقرى مدينة أرمنت.. محافظ قنا يتفقد نقطتى إسعاف دشنا والسمطا بحرى.. ومحافظ أسيوط يلتقى مدير قطاع دار الهندسة لبحث الموقف التنفيذى للمشروعات

الإثنين، 08 أغسطس 2022 06:00 ص

محافظ الأقصر يتابع العمل فى مشروعات حياة كريمة بقرى مدينة أرمنت.. صور

الأحد، 07 أغسطس 2022 09:16 ص

محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة مشروع محور شمال الأقصر وتزيين المسار السياحي

السبت، 06 أغسطس 2022 06:51 م

الانتهاء من ترميم مقصورة الذهب بمعبد هابو بالبر الغربى بمحافظة الأقصر

الخميس، 04 أغسطس 2022 02:51 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة