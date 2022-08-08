ورشة عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالأقصر لتركيب 76 كاميرا بالشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور علي الشرابي ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، وذلك لمتابعة سير العمل به والوقوف على أداء الخدمات المقدمة للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي، لتعزيز مبدأ الشفافية وتقليل التعامل المباشر مع الإدارات داخل ديوان مجلس مدينة الأقصر، وتفعيل نظام الخدمات المميكنة تيسيراً على المواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي.



كما قام رئيس المدينة بمتابعة تعاملات المواطنين بمنظومة الإشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، مشدداً بضرورة تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للحصول كافة الخدمات،والتراخيص اللازمة، وعدم التقاعس تجاه تقديم خدمة لائقة للمواطن الأقصري، وشدد رئيس المدينة على حسن التعامل مع الجمهور، وسرعة الانتهاء من طلباتهم، وتلاشي أي معوقات تعوق العمل، موجها العاملين بتسجيل كافة المعاملات على المنظومة بالمدينة.



ووجه اللواء دكتور علي الشرابي، بتنظيم قاعدة الأعمال والإلتزام بنظام الشباك الواحد، وتوافر كافة الإمكانيات اللازمة لملتقي الخدمة، مشيرا إلى أن مجلس مدينة الأقصر يواصل جهوده من أجل خدمة الأهالي والتسيير عليهم فى كافة الإجراءات.



وفي سياق آخر متصل تفقد رئيس مدينة الأقصر أعمال حفر كابلات كاميرات المراقبة أمام بوابة البوابة الرئيسية لمعابد الكرنك، مشيراً إلى أن محافظة الأقصر تسابق الزمن للانتهاء من أعمال تركيب منظومة كاميرات مراقبة جديدة بمدينة الأقصر لتأمين الحافلات السياحية والهدف منها تغطية شوارع وميادين المدينة بالكامل لمراقبتها إلكترونيا.



ومن جانبه طالب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الشركة المنفذة بسرعة تركيب تلك الكاميرات لما تمثله من أهمية لرصد أي مخالفات قد تحدث بالمدينة، مشيراً إلى أن الأقصر تستهدف تركيب عدد حوالي 76 كاميرا مراقبة بالشوارع والميادين الرئيسية بمدينة الأقصر تختلف ما بين كاميرات ثابتة وأخرى متحركة، وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية التنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات والأجهزة المعنية ومجلس مدينة الأقصر بحيث يتم عدم تكرار الحفر والتكسير بالشوارع والميادين حفاظاً على المال العام.





رئيس مدينة الأقصر يقود ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي



فعاليات ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين



ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالأقصر



ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين











