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واشنطن: قراصنة كوريون شماليون غسلوا ملايين الدولارات عبر محول العملات الرقمية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 06:12 م
واشنطن: قراصنة كوريون شماليون غسلوا ملايين الدولارات عبر محول العملات الرقمية البيت الأبيض
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات على محول العملات الرقمية "تورنيدو كاش"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن قراصنة كوريون شماليون غسلوا ملايين الدولارات عبر محول العملات الرقمية.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع عقوباتها ضد روسيا، وفق بيان نشرته على موقعها الرسمي، وفقا لروسيا اليوم.
 
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن قائمة العقوبات الجديدة تضم 13 فردا وحوالى 30 كيانا قانونيا.
 
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنه من بين من شملتهم رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، ونائب رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف.
 

الخزانه الامريكيه

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