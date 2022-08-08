هيئة الطرق والكباري تتسلم طريق الشهداء - دراجيل للبدء في أعمال الرصف

فريق المحافظات

سلم المحاسب طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، يرافقه محمد عمران ومحمد العربي نائبا رئيس المدينة طريق الشهداء دراجيل لهيئة الطرق والكباري للبدء في أعمال قطع الفرمة تمهيداً لرصف الطريق.

وأوضح أبو حطب، أن طريق الشهداء دراجيل يعتبر استكمالاً لطريق 732 من كوبري الحلفاية " المشتل - الموقف الجديد - ساحل الجوابر- دراجيل " وهو الطريق الذي يربط مركز الشهداء بمركز تلا ويبلغ طول الطريق ١٥كم.

وأضاف أبو حطب، أن مركز الشهداء يشهد تطوراً غير مسبوق بمشروعات البنية التحتية بقطاع الطرق كأحد القطاعات الهامة، والحيوية التي ستحدث تغييراً، وتطوراً ملحوظاً بكافة مناحي الحياة، والأنشطة بالمدينة.

يأتي ذلك فى إطار إتجاه الدولة نحو تحسين شبكة الطرق الرئيسة، والفرعية لتسهيل الحركة المرورية، والتيسير على المواطنين، وتحقيق الأمان، والسلامة على الطرق، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال لضمان إنهائها وفق المعايير، والمواصفات المطلوبة.



الطريق



اللجنة اثناء الاستلام للطريق (1)



اللجنة اثناء الاستلام للطريق (2)



اللجنة اثناء الاستلام للطريق (3)



