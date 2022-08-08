هيئة الانتخابات بتونس تبحث إعداد التقرير النهائي للاستفتاء على الدستور

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بحث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، إعداد التقرير النهائي الخاص بالاستفتاء على الدستور الجديد والتحضير للمواعيد الانتخابية القادمة.



جاء ذلك خلال اجتماع بالجهاز التنفيذي للهيئة، اليوم الإثنين، ترأسه بوعسكر برفقة نائبه ماهر الجديدي وعضو الهيئة محمد نوفل الفريخة.



وأثنى رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، على الجهود التي بذلها العاملون بالهيئة لإنجاح الاستفتاء على مشروع الدستور في ظرف زمني وجيز، معربًا عن ثقة مجلس الهيئة في قدرتهم على إنجاح باقي الاستحقاقات الانتخابية بما راكموه من خبرات وتجارب منذ سنة 2011.



وكانت المحكمة الإدارية التونسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن الدائرة القضائية المختصة بالنظر في الطعن المقدم من قبل الممثل القانوني لحزب "آفاق تونس" على النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد، قضت برفض الطعن شكلًا.



كما قضت المحكمة، يوم الجمعة الماضي، بعدم قبول الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ"، وقبول الطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" شكلًا ورفضه أصلًا.



يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أعلنت في 26 يوليو الماضي، قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه للاستفتاء في 25 يوليو الماضي، ووافق عليه مليونان و830 ألفًا و94 ناخبًا بنسبة 94.6 % من جملة المشاركين في الاستفتاء.