هونج كونج تخفض فترة الحجر الصحى الإلزامى لمرضى كورونا من الوافدين لـ3 أيام

وقال حاكم مدينة هونج كونج "جون لي" - في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية - إنه سيتعين على المسافرين القادمين الالتزام بفترة حجر صحي لمدة ثلاثة أيام في احدى الفنادق المُجهزة لذلك، ثم الخضوع للمراقبة الطبية لمدة أربعة أيام أخرى سيتم خلالها تقييد تحركاتهم من خلال استخدام نظام صحي.

ولا تزال المدينة الواقعة في جنوب الصين واحدة من الأماكن القليلة في العالم، جنبًا إلى جنب مع عموم الصين، التي تلزم على الوافدين الدخول في فترة حجر صحي منعًا لتفشى العدوى بين السكان المحليين..بينما سيكون القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة القادمة أقصر حجر صحي في هونج كونج للوافدين منذ بداية الوباء.

وأضاف لي، أن السياسة الجديدة المتمثلة في ثلاثة أيام فقط في الحجر الصحي تم وضعها بعد تحليل الأدلة والبيانات العلمية للسيطرة على عوامل الخطر.. مشيرا إلى أهمية الموازنة بين المخاطر والأنشطة الاقتصادية والحياة الاجتماعية للناس في هونج كونج.

وتأتي التغييرات في سياسات هونج كونج حيال كوفيد-19 على الرغم من زيادة الإصابات اليومية، والتي حذر مسئولو صحة المدينة من أنها قد تتضاعف إلى 8000 يوميًا في الأسابيع المقبلة..فيما سيتعين على الوافدين، خلال أسبوع الحجر الصحي والمراقبة، أيضًا اختبار كوفيد-19 معمليًا وبانتظام على أن يستمر المصابون في عزلتهم، ويمكن لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بالسلب استخدام وسائل النقل العام ودخول مراكز التسوق والأسواق، لكن لا يمكنهم دخول الحانات والمتنزهات الترفيهية أو زيارة دور المسنين والمدارس وبعض المرافق الطبية.