اليوم السابع
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هل تجميد اللحوم يقلل من قيمتها الغذائية؟.. طبيب بيطرى يجيب

الإثنين، 08 أغسطس 2022 09:03 م
هل تجميد اللحوم يقلل من قيمتها الغذائية؟.. طبيب بيطرى يجيب اللحوم المجمدة
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إن كثيرا من المواطنين يشكون فى تأثير تجميد اللحوم على قيمتها الغذائية، مشيرا إلى أن حفظ اللحوم بالتجميد يعتمد على درجة حرارة التخزين، والتى يجب أن تكون (-18)، حيث يساعد ذلك على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية والحفاظ على الطعام طازج، مع حفظ اللحوم بشكل سليم ودون تجاوز المدة المحددة لوضعها داخل الفريزر.

 

وأوضح حمدى، لـ"اليوم السابع"، أن اللحوم المجمدة لا تفقد قيمتها الغذائية حيث تحتوى اللحوم المجمدة على العناصر الغذائية بما فيها البروتينات والمعادن وفيتامين أ وفيتامين د، ولكن يجب أن تكون اللحوم المجمدة تحتوى على نسبة دهون لا تتعدى الـ 7%، نظرا لأن الدهون هى أسرع شيء معرض للفساد.

 

وأضاف: وعند شراء اللحوم المجمدة يفضل القطع ذات الحجم الكبير، فإن تجميد اللحم الأحمر يعد أمرًا جيدًا، إلا أن اللحم الستيك ربما يتعرض لحرق الفريزر، وذلك لكبر حجم السطح الخاص بها، لذا يفضل شراء كتل اللحم المجمد الكبيرة وليس الشرائح، مشيرا إلى ضرورة تجنب شراء أى لحم تعرض الكيس الخارجى المخزن داخله للقطع أو التلف، حيث تزداد فرصة تعرض اللحم للهواء والبكتيريا الضارة.

 

وأشار إلى أنه عند تذويب اللحوم المجمدة يجب نقلها أولا إلى أحد أرفف الثلاجة فى درجة تبريد 5 سيليزية لمدة مناسبة حتى لا تفقد عناصرها الغذائية كما أنه فى هذه الحالة فقط يمكن ارجاعها للتجميد مرة أخرى دون الخوف من حدوث فساد.


تجميد اللحوم

تاثير الثلج على اللحوم

الطب البيطرى

هل يفقد الثلج اللحوم فوائدها



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