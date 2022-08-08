هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع معظم الأسهم

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم بالم هيلز للتعمير، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، جي بي أوتو، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، جديد عز، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ابن سينا فارما، المصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10074 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1833 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 12440 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4069 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.34% ليصل إلى مستوى 2036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 2968 نقطة، بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3671 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ العربية للصناعات الهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، العبور للاستثمار العقاري، ليسيكو مصر، الشمس للإسكان والتعمير، اودن للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية مصر للدواجن، اودن للاستثمارات المالية.

أعلنت شركتا ابن سيناء فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، شراء الثانية 1.1 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.44%، فيما أعلنت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بيع 100 ألف سهم ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة 4.2 مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة الشرقية-إيسترن كومباني 3.4 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 533.1 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، العربية لحليج الأقطان، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، شركة مستشفى كليوباترا، 546 ألف سهم، 2907 سهم، 5 آلاف سهم، 743.9 ألف سهم، 3978 سهم، 185 ألف سهم، 37.1 ألف سهم، 50 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 545 ألف سهم.

أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، شراء اتحاد العاملين المساهمين بالشركة عدد 3.5 مليون سهم بسعر 9.854 جنيه بإجمالي 34.9 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 6.0739% إلى 9.854%.