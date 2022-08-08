ندوة جماهيرية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمنطقة الكسارة بأسوان

واصلت إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان، تنظيم اللقاءات والندوات الجماهيرية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تم عقد ندوة جماهيرية بمقر جمعية الاتحاد بمنطقة الكسارة فى مدينة أسوان، وذلك بالتعاون مؤسسات المجتمع المدنى، وبحضور القيادات المجتمعية بالمنطقة.

وتضمنت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات .

وأشرف على الندوة أحمد عطية غزالى، مدير الإعلام ومنسق محور التوعية والإعلام للتأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، وممثلى المجتمع المحلى، وفريق المتطوعين.

وتأتى تلك الندوات تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد شعبان، المنسق العام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق المنظومة فى محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.