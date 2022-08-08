نادي قضاة مصر يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه

كتب: محمد إبراهيم - محمد أبو ضيف

زار اليوم المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، والمستشار أبو الحسين قايد وكيل أول نادي القضاة، المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، لتهنئته بتولي رئاسة الهيئة.

وحضر اللقاء المستشار أحمد فكري نائب الرئيس الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي نائب الرئيس رئيس المكتب الفني، والمستشار خالد زين الدين نائب الرئيس رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين نادي قضاة مصر ونادي مستشاري قضايا الدولة والهيئة.

وأعرب رئيس قضايا الدولة عن شكره للمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة على تهنئته الكريمة، مؤكدًا حرص الهيئة على العمل بشكل متكامل مع جميع قضاة مصر الأجلاء لحماية الحق والمال العام ومقدرات الوطن.

وفي ختام اللقاء أهدى بكر درع الهيئة التذكاري للمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاه، وذلك في إطار التعاون المشترك والتقدير والاحترام المتبادل بين الجهات والهيئات القضائية، خاصة بين هيئة قضايا الدولة ونادي قضاة مصر.