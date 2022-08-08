نائب محافظ سوهاج يجتمع بأعضاء وحده حياة كريمة بمركز طما

عمرو خلف - ومحمود مقبول

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج اجتماعا مع أعضاء وحدة "حياة كريمة " بديوان عام المحافظة، ومركز ومدينة طما؛ وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة، والعمل على تذليل أية معوقات؛ للانتهاء منها في اسرع وقت ممكن .



وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات الجارية بجميع القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"؛ خاصة بقرية " أم دومة " بمركز طما، للاطمئنان على انتظام سير العمل، ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشيرا إلى عقد اجتماع دوري بجميع أعضاء وحدات " حياة كريمة " على مستوى المراكز؛ للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات طبقا للجداول الزمنية الموضوعة، ورصد أية معوقات، تمهيدا لعرض تقرير مفصل علي السيد الوزير المحافظ .



كما استمع " القاضي " لمقترحات الأعضاء الحضور لتطوير آلية العمل بوحدات "حياة كريمة "، موجها بضرورة التأكد من الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية .







