نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات يزور معسكر باجوش ومهرجان الشاطئية

زار الدكتور محمد صبحي حسانين - نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية والدكتور عرفه سلامة - سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية، معسكر باجوش التابع لجامعة الإسكندرية لتفقد المهرجان الرابع للرياضات الشاطئية وذلك بحضور الدكتور وليد رفاعي - وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - مديرية الشباب والرياضة فرع مطروح .
وكانت قد بدأت فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للرياضات الشاطئية لطلبة وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، والذى يعقد بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات ومديرية الشباب والرياضة بمطروح، وتستمر فاعليته حتى 11 اغسطس الجارى ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية .
وصرح الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، فى بيان أن المهرجان يشارك فيه 350 طالب وطالبة من 21 جامعة مصرية، ويأتى في إطار المشروع القومي للياقة البدنية الذى يتبناه السيد رئيس الجمهورية للحث على إهتمام الشباب بممارسة الرياضة، وتحقيق التواصل الفعال الإيجابي بين الطلاب من خلال ممارسة الرياضة، وأضاف أن المهرجان يتضمن مسابقات فى عدة ألعاب شاطئية هى كرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة الشاطئية، وألعاب ترويحية، وبعض المسابقات الترفيهية.
نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات يزور معسكر باجوش ومهرجان الشاطئيةالإثنين، 08 أغسطس 2022 12:03 م
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زار الدكتور محمد صبحي حسانين - نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية والدكتور عرفه سلامة - سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية، معسكر باجوش التابع لجامعة الإسكندرية لتفقد المهرجان الرابع للرياضات الشاطئية وذلك بحضور الدكتور وليد رفاعي - وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - مديرية الشباب والرياضة فرع مطروح .
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