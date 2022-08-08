موسكو: أوكرانيا بتوجيهها ضربات لمحطة زابوروجيه تحتجز أوروبا بأسرها كرهينة

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن أوكرانيا بتوجيهها ضربات لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، تحتجز في الواقع أوروبا بأسرها كرهينة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية:لقد دعا الجانب الروسي المجتمع الدولي لفترة طويلة، على أسس مختلفة وعلى مختلف المستويات، إلى إدانة الضربات العسكرية المتواصلة التي يشنها نظام كييف بشدة على حزب محطة زابوروجيه للطاقة النووية، لقد اختارت كييف ليس فقط شعوب روسيا وأوكرانيا كهدف. في الواقع، إنهم يحتجزون جميع أنحاء أوروبا كرهائن، ويبدو أنهم لا يكرهون "إشعال النار" فيها من أجل أصنامهم النازية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يمكننا تجاهل ما هو واضح: الوضع يزداد خطورة كل يوم، لافتة إلى أنها ترسل بانتظام معلومات محدثة من الميدان إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس في التعاميم الإعلامية للوكالة.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه من خلال توجيه نيران المدفعية إلى المفاعلات العاملة ومختزن الوقود النووي المستهلك، فإن الأوكرانيين يستهدفون أنفسهم.