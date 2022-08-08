موجز اقتصاد اليوم الإثنين 8-8-2022.. ضوابط التصوير الشخصى بالأماكن العامة

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 8-8-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2720) لسنة 2022، بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 في هذا الشأن، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

تعرف على ضوابط قواعد التصوير الشخصى فى الأماكن العامة بعد السماح به مجاناً

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً رقم (2720) لسنة 2022، بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 في هذا الشأن، وذلك بعد العرض على اللجنة الوزارية للسياحة، والتي انعقدت يوم الإثنين الموافق 18 يوليو 2022، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال الأسباني المشترك برئاسة ماجد المنشاوى

أصدرت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الأسبانى برئاسة ماجد المنشاوى، وعضوية المهندس محمد الخشن، وحسن نوح، والدكتور أسامة السعيد، والمهندس عمرو قنديل.

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليوم

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.10 للشراء، 19.16 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.12 جنيه للشراء،19.18 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.12 جنيه للشراء، 19.18جنيه للبيع.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.75% بختام تعاملات جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.293 مليار جنيه.

أسعار النفط تسجل 94.41 دولار لبرنت و88.58 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 94.41 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.58 دولار للبرميل.

أسعار الذهب اليوم 8 أغسطس 2022.. السوق يسجل هبوطا ملحوظا

شهدت أسعار الذهب مستهل تعاملات الأسبوع تراجعا بحوالي عشرة جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1070 جنيها للجرام مقابل 1080جنيها للجرام في تداولات أمس الأحد، وذلك مع استمرار الاضطرابات في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية.

وزير المالية: مؤشرات الأداء المالى تعكس القدرة على الاستدامة المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي، تعكس القدرة على الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح المستهدفات المنشودة بتحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.