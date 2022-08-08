من هو رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء الجديد؟

كتبت ــ أسماء نصار

كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى، الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات بالوزارة بالعمل رئيسًا لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، خلفًا للمهندس محمد عبد العاطى رئيس المصلحة الحالى لبلوغه السن القانونية للمعاش.

وفى التقرير التالى نتعرف على رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

1- حاصل علي بكالريوس هندسة الاتصالات والإلكترونيات - قسم الهندسة الكهربية كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1987.

2-ماجستير في الهندسة الكهربية والذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993.

3-دكتوراه في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجة الاشارات المتقدمة لحماية نظم التغذية الكهربية عام 2008.

4-التحق للعمل بوزارة الموارد المائية والري عام 1989 كمهندس تليمتري في مشروع إدارة نظم الرصد والمراقبة (التلميتري) حيث شارك فى تصميم وتنفيذ نظام مراقبة بيانات المياه عند منشآت الري والصرف ومحطات الطلمبات فى جميع أنحاء الجمهورية، كما شارك في تصميم وتنفيذ نظام التحكم الآلي في ترعة سري بالمنيا للتحكم في 13 منشأ رى و43 بوابة .

5-تدرج في الوظائف حيث شغل منصب مدير ادارة التحكم والمراقبة بالإدارة المركزية للتليمتري عام 1999، وشارك في معظم أنظمة التحكم والمراقبة للمشاريع الوطنية في مصر، كما عمل عضواً في اللجنة الفنية لدراسة وتقييم نظام التحكم الخاص بترعة السلام وعضو لجنة تقييم مشروع الاسكادا بمشروع تنمية جنوب الوادى ، وعضو ضمن فريق العمل الذي شارك فى إعداد المواصفات الفنية والاشتراطات الخاصة بمناقصات تنفيذ نظام التحكم بترعة ميت يزيد وقناة المنايفة ضمن مشروع الادارة المتكاملة و تحسين الري.

6-تم تكليفة مدير عام للدراسات والمشروعات بالإدارة المركزية للتلميتري عام 2010 حيث شارك في تطوير وتحديث أنظمة الرصد والمراقبة طبقا لأحدث التكنولوجيات.

7-تم تكليفه للعمل رئيساً للادارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات عام 2014.

8-تم تكليفه رئيساً لقطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك في عام 2018 مشرفاً علي عدد من الإدارات (الادارة المركزية لنظمالرصد والاتصالات- الادارة المركزية للتوعية والارشاد المائي – الأدارة المركزية للاملاك والوحدة المركزية لرصد نوعية المياه والادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات).

9-كما أشرف علي العديد من المشروعات والدراسات منها دراسة تأهيل ترعتي نجح حمادي الشرقية والغربية والمنشآت الهيدروليكية المقامة عليها بتمويل من الصندوق الكويتي.

10-كما يشرف علي مشروع تحسين مياه الري بمصرف كتشينر وإحلال وتجديد محطتي طلمبات الحامول وسماتاي والخطة العامة لتأهيلمحطات طلمبات الدلتا بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكذا مشروع جدوي استخدام الطاقة الشمسية في ضخ المياهالجوفية بتمويل من البنك الافريقي للتنمية.

11-وفي مجال البحوث التطبيقية شارك فى تصميم وتنفيذ مجمع بيانات مصرى وحساس لقياس رطوبة التربة .

12-شارك في العديد من المؤتمرًات المحلية والدولية في مجالات الهندسة الكهربائية والإلكترونيات والاتصالات ومعالجة الإشارات والذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد المائية .

13-كما شارك في العديد من الدورات التدريبية والمؤتمرات بالعديد من دول العالم.

14-رئيس الوفد المصري للتعاون مع دولة العراق، وعضو بالمجلس النوعي لبحوث المياه والري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، وعضو في الشراكة المائية المصرية ، ورئيس وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة.