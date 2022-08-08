مندوب فلسطين بمجلس الأمن: نعرب عن شكرنا لمصر على جهودها فى وقف العدوان

كتب عبد الوهاب الجندى

أدان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معربا عن امتنانه وشكره لمصر وقياداته على الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين.

وأكد رياض منصور، أن العدوان على غزة غير مبرر وسببه الرئيسي الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، مؤكدا أن " أمران لا يتغيران في سياسة إسرائيل ضرب غزة وتوسيع الاستيطان".

وأضاف خلال كلمة بجلسة مجلس الأمن الدولي، أن "المدنيون والأطفال الفلسطينيون يستحقون الحماية، والعائلات الفلسطينية هي التي تحتاج إلى الدعم وليس القوى النووية وسلطات الاحتلال".

ونوّه منصور إلى أن قتل إسرائيل الروتيني للأطفال الفلسطينيين يجب أن يُذّكر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بأن الأطفال يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من أحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، متسائلا: " متى يحق للأطفال الفلسطينيين التمتع بهذه الحقوق العالمية وحماية القانون الدولي؟ " .

من جانبها أكدت الأمم المتحدة، أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال صامدا مشيدة بأهمية الدور المصري في إرساء الهدنة.

ودعت الأمم المتحدة في بيان، جميع الأطراف للحفاظ على الهدنة في قطاع غزة والابتعاد عن التصعيد.

المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط: أشيد بدور مصر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين