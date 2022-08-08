مندوب الإمارات بمجلس الأمن: خالص تقديرنا للأشقاء المصريين على جهودهم بهدنة غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

قال السفير محمد بوشهاب، نائب مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "خالص تقديرنا للأشقاء المصريين على جهودهم المكثفة والتى تكللت باستعادة التهدئة والاستقرار.

وأدان السفير محمد بوشهاب اقتحام مجموعات من المتطرفين باحات المسجد الأقصى، مؤكدا أهمية الوضع القانونى والتاريخى القائم فى الأماكن المقدسة فى القدس.

ونجحت الدولة المصرية فى إقرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة بعد اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامى والجانب الإسرائيلى، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكللت التحركات المصرية بالنجاح فى وقف نزيف الدم بالقطاع، وذلك وسط حالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية، وكذلك قيادات الدول الكبرى، ودخل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة حيز التنفيذ بالفعل، مساء الأحد بتوقيت القاهرة.