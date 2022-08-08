ممثل يونيسف يلتقي سفير كرواتيا بالقاهرة لمناقشة سبل دعم اللاجئين السوريين

كتبت: هند المغربي

التقى جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في مصر اليوم، مع توميسلاف بوشنياك سفير كرواتيا بالقاهرة، لمناقشة سبل الشراكة لدعم اللاجئين السوريين فى مصر والتطلع الى فرص جديدة للتعاون

ومن جانبه قال جيرمي هوبكنز: "من دواعي سرور اليونيسف أن اجتمع مع سعادة السفير توميسلاف لمناقشة التعاون الممتاز بين سفارة كرواتيا واليونيسف في مصر، ومناقشة الشراكة وسبل التعاون لدعم اللاجئين السوريين والتطلع إلى فرص جديدة لهم".

ويأتى ذلك لدعم الوصول إلى الرعاية الصحية والحماية للأمهات والأطفال السوريين والمجتمعات المضيف في مصر.