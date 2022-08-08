مقتل بطل العالم في رياضة "جوجيتسو" بحادث إطلاق نار بساو باولو البرازيلية

وكالات

لقي البرازيلي لياندرو لو بطل العالم 8 مرات في رياضة جوجيتسو، مصرعه عقب تعرضه لإطلاق نار أثناء تواجده في حفل أقيم بمدينة ساو باولو البرازيلية.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأنه تم القبض على ضابط شرطة خارج الخدمة بتهمة إطلاق النار على بطل فنون الدفاع عن النفس البالغ من العمر 33 عاما.

وقال المحامي إيفا سيكيرا جونيور إن لو خرج مع أصدقائه لحضور حفل موسيقي في كلوب سيريا، وهو ناد رياضي واجتماعي في أكبر مدينة في البرازيل، عندما اقترب المهاجم من طاولتهم وهددهم بزجاجة.

وأشار المحامي إلى أن بطل العالم الذي فاز بألقاب في خمس فئات مختلفة من الوزن من 2012 إلى 2022، وهو رقم قياسي على الإطلاق، قام بتثبيت الرجل على الأرض لإيقافه وتجنب الشجار.

وصرح بأن أصدقاء الضحية تدخلوا وحثوا المهاجم على الهدوء والمغادرة.

وقال سيكويرا لوكالة فرانس برس "في تلك اللحظة بالتحديد استدار الرجل وسحب مسدسه وأطلق النار على لياندرو في رأسه".

وأضاف أن بطل جيو جيتسو نقل إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" أن محكمة في ساو باولو أمرت باحتجاز المشتبه به البالغ من العمر 30 عاما لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق.

ويعتبر لياندرو بيريرا دو ناسيمنتو لو، البالغ من العمر 33 عاما، بطلا للعالم ثماني مرات في جيوجيتسو، وبخمس فئات مختلفة، كما فاز بخمسة ألقاب عالمية في هذه الرياضة، بالإضافة إلى 8 ألقاب في بطولة للدول الأمريكية.

والمقاتل الراحل الذي فاز بلقبه العالمي الأول عام 2012 في فئة الوزن الخفيف، كان قد حسم في شهر مايو الماضي، لقبا عالميا جديدا في فئة الوزن المتوسط.