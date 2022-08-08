اليوم السابع
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معلومات تهمك عند شراء التكييف وإزاى توفر فى استهلاكه للكهرباء

الإثنين، 08 أغسطس 2022 06:00 ص
معلومات تهمك عند شراء التكييف وإزاى توفر فى استهلاكه للكهرباء التكييف
كتبت ــ رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض المعلومات التي تساعد المواطن عند شراء التكييف وكيفية التوفير فى استهلاكه للكهرباء وهى كالآتى:
 
1-احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك في قلة عمره الافتراضي.
 
2-احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.
 
3-احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.
 
4-استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير او تشويه حوائط الغرفة أو البيت.
 
5-يجب التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف حتى لا يزيد استهلاك الكهرباء .

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

التكييف

ترشيد استهلاك الكهرباء



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