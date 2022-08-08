مصرع شخص وإصابة 20 آخرين فى تصادم سيارتين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه وأصيب 20 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين، بطريق المحيط أمام قرية سيلا الشرقية التابعة لمركز مطاى فى شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 1275 ن س ج ميكروباص، 1687 ن ود تمناية، بطريق المحيط بالقرب من قرية سيلا الشرقية.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي تبين وقوع الحادث بسبب إختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الميكروباص واسفر ذلك عن مصرع شخص وإصابة 20 شخص أغلبهم من مركز بني مزار.

تباينت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات وأشتباه ما بعد الإرتجاج وجروح بالرأس وتم نقل المصابين إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل ببني مزار ومطاي المركزي، كما تم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال المرور لرفع آثاره.