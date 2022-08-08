اليوم السابع
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الإثنين، 08 أغسطس 2022 08:58 ص
أكرم القصاص
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مصرع شخصين جراء الفيضانات والعواصف غير المسبوقة في موريتانيا

الإثنين، 08 أغسطس 2022 06:00 ص
مصرع شخصين جراء الفيضانات والعواصف غير المسبوقة في موريتانيا فيضانات - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية الموريتانية مصرع شخصين جراء الفيضانات والعواصف الهوجاء التي تشهدها البلاد.

وسجلت موريتانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أمطارا غير مسبوقة فاقت كل التقديرات، خصوصا في المنطقة الشرقية.

وذكرت لجنة الطوارئ الحكومية في بيان، أن رجلا توفي غرقا تم انتشاله في مدينة امبان، كما لقي شخص آخر حتفه جراء عاصفة رملية ضربت مدينة الطينطان.

وأضاف البيان أن العاصفة خلفت جرحى وخسائر جسيمة في عدة مدن شرقي موريتانيا، كما تسببت الفيضانات في جرف الشوارع، مما أدى إلى وقف حركة المرور قبل تدخل الجهات المختصة، خصوصا في الطريق الرابط بين مدينتي بومديد وكيفة.


الفيضانات في موريتانيا

موريتانيا

فيضانات موريتانيا

سيول



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